Президент Турции Эрдоган приехал в Москву

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в среду в Москву с однодневным рабочим визитом.

Самолет с главой турецкого государства на борту приземлился в российской столице в 15:15 по московскому времени, передало информационное агентство Анадолу.

Эрдоган в среду встретится с президентом РФ Владимиром Путиным.

В состав турецкой делегации, сопровождающей президента Турции, входят глава МИД Мевлют Чавушоглу, министр энергетики и природных ресурсов Фатих Донмез, министр национальной обороны Хулуси Акар, министр сельского и лесного хозяйства Бекир Пакдемирли, глава Национальной разведывательной организации Хакан Фидан, пресс-секретарь президента Ибрагим Калын и глава управления по связям с общественностью администрации президента Фахреттин Алтун.

На повестке переговоров двусторонние отношения Турции и России, ситуация в Сирии и другие актуальные вопросы региональной и международной повестки, отмечает агентство.