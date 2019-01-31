Главные новости
В РоссииРоскомнадзор нашел нарушения у вещателя "Би-Би-Си" в РоссииВ РоссииЗапуск российского "Союза" со спутниками OneWeb перенесли из-за проблем с ракетойВ РоссииВ Госдуме предупредили о риске отключения России от мирового интернета
В мире

МИД Турции рассказал о предложении РФ провести совместную операцию в Идлибе

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Российская сторона предлагает Анкаре провести совместную операцию в зоне деэскалации в Идлибе против террористической группировки "Хайят Тахрир аш-Шам", костяк которой составляют боевики "ан-Нусры" (обе группировки запрещены в РФ), - сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

"Русские предлагают совместную операцию, говорят, что мы должны изгнать их (террористов - ИФ) оттуда", - сказал министр в опубликованном в четверг интервью газете Hürriyet.

По заключенному в прошлом году российско-турецкому соглашению Анкара обязалась очистить зону деэсклалации в Идлибе от террористов, однако до сих пор сделать это не удалось.

"Самый большой вопрос в отношении Идлиба состоит в том, куда податься боевикам "Хайят Тахрир аш-Шам, когда они покинут Идлиб", - пояснил Чавушоглу.

Он также заявил, что Анкара выступает против того, чтобы сирийские правительственные силы заняли районы к востоку от Евфрата, когда оттуда уйдут американцы. Министр пояснил, что такой сценарий представляет угрозу для безопасности Турции, "поскольку курдские отряды народной самообороны готовы сотрудничать со всеми, включая режим".

Чавушоглу сообщил, что США также против того, чтобы правительственные войска занимали эти районы. "Американцы говорят, что присутствие режима означает, что там будут и иранцы. Они говорят нам об этом открыто", - сказал глава МИД Турции.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Турция, Сирия, Идлиб

Новости по теме

В мире
Обыски у мэра Риги прошли по делу о взятках при закупках общественного транспортаОбыски у мэра Риги прошли по делу о взятках при закупках общественного транспорта
Предполагается, что взятка за покупку транспорта у польского и чешского предприятий могла достигать 20 млн евроПодробнее
 Вице-президент США встретится с беженцами из ВенесуэлыВице-президент США встретится с беженцами из Венесуэлы
Майк Пенс планирует заявить о поддержке венесуэльской оппозицииПодробнее
 Трамп заявил о поддержке протестов в ВенесуэлеТрамп заявил о поддержке протестов в Венесуэле
Госсекретарь США Майк Помпео призвал венесуэльских военных защитить народ от МадуроПодробнее
 Мадуро пригрозил США "вторым Вьетнамом" в случае интервенцииМадуро пригрозил США "вторым Вьетнамом" в случае интервенции
Венесуэльский президент почти ежедневно появляется на военных объектахПодробнее
Захваченные пиратами у берегов Бенина российские моряки освобожденыЗахваченные пиратами у берегов Бенина российские моряки освобождены
Они уже вернулись на родину, их состояние оценивается как удовлетворительноеПодробнее
 Мэр Риги не покинул дом после обыска сотрудниками антикоррупционного бюроМэр Риги не покинул дом после обыска сотрудниками антикоррупционного бюро
Нил Ушаков заявил, что в рамках дела ему не присвоен какой-либо статусПодробнее
 Верховный суд Венесуэлы запретил лидеру оппозиции Гуаидо покидать странуВерховный суд Венесуэлы запретил лидеру оппозиции Гуаидо покидать страну
Также суд заблокировал его счета и запретил любые транзакции с имуществомПодробнее
 Парламент Великобритании решил не покидать ЕС без сделки с БрюсселемПарламент Великобритании решил не покидать ЕС без сделки с Брюсселем
"За" проголосовало 318 членов палаты, "против" - 310 человек.Подробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 31 января6 фото
31 января
Фотохроника 31 января
Полярный вихрь накрыл США10 фото
31 января
Полярный вихрь накрыл США
Лучшие фото недели10 фото
25 января
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииРоскомнадзор нашел нарушения у вещателя "Би-Би-Си" в РоссииВ РоссииЗапуск российского "Союза" со спутниками OneWeb перенесли из-за проблем с ракетойВ РоссииВ Госдуме предупредили о риске отключения России от мирового интернетаВ миреМадуро пригрозил США "вторым Вьетнамом" в случае интервенцииВ РоссииВ Минюсте заявили об отсутствии планов смягчать ответственность за коррупциюВ миреОбыски у мэра Риги прошли по делу о взятках при закупках общественного транспорта

Суд арестовал двоюродного брата сенатора Арашукова

Что произошло за день: четверг, 31 января

Слухи о нехватке продуктов в Москве, проблемы с запуском "Союза" и оскорбительная для мусульман обувь Nike Подробнее

Лондон, Париж и Берлин объявили о создании механизма для расчетов с Ираном

Для обхода санкций США в Париже появится посредническое бюро INSTEX Подробнее

У московского зоопарка появится гимн

Арашуков-старший не признал вину в хищении газа на 30 млрд рублей

Фотохроника 31 января

Фотохроника 31 января6 фото

Нижегородский суд отправил в колонию главаря банды, укравшей картины Шишкина и Левитана

Некоторым свидетелям по делу Арашуковых предоставили госзащиту

Законопроект о запрете запуска дронов над митингами внесен в Госдуму

Спикер Заксобрания Петербурга переизбран главой местного отделения "Единой России"

Прокуратура пока не установила всех соучастников банды Арашуковых

МИД Турции рассказал о предложении РФ провести совместную операцию в Идлибе

Почти половина россиян сочла неверным путь, по которому движется страна

Почти половина россиян сочла неверным путь, по которому движется странаЭтот показатель достиг максимума за последние 12 лет Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179028036623907', params: { p1: 'byuee', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');