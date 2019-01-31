МИД Турции рассказал о предложении РФ провести совместную операцию в Идлибе

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Российская сторона предлагает Анкаре провести совместную операцию в зоне деэскалации в Идлибе против террористической группировки "Хайят Тахрир аш-Шам", костяк которой составляют боевики "ан-Нусры" (обе группировки запрещены в РФ), - сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

"Русские предлагают совместную операцию, говорят, что мы должны изгнать их (террористов - ИФ) оттуда", - сказал министр в опубликованном в четверг интервью газете Hürriyet.

По заключенному в прошлом году российско-турецкому соглашению Анкара обязалась очистить зону деэсклалации в Идлибе от террористов, однако до сих пор сделать это не удалось.

"Самый большой вопрос в отношении Идлиба состоит в том, куда податься боевикам "Хайят Тахрир аш-Шам, когда они покинут Идлиб", - пояснил Чавушоглу.

Он также заявил, что Анкара выступает против того, чтобы сирийские правительственные силы заняли районы к востоку от Евфрата, когда оттуда уйдут американцы. Министр пояснил, что такой сценарий представляет угрозу для безопасности Турции, "поскольку курдские отряды народной самообороны готовы сотрудничать со всеми, включая режим".

Чавушоглу сообщил, что США также против того, чтобы правительственные войска занимали эти районы. "Американцы говорят, что присутствие режима означает, что там будут и иранцы. Они говорят нам об этом открыто", - сказал глава МИД Турции.