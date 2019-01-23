Двое полицейских из подмосковного Чехова стали фигурантами дела о взятках

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Двум сотрудникам полиции подмосковного города Чехов вменяется получение взяток, сообщила представитель областного главка Следственного комитета (СК) Ольга Врадий.

"По данным следствия, начальник отделения по борьбе с организованной преступностью отдела МВД по городу Чехов в декабре 2018 года получил от местного коммерсанта взятку в размере 90 тыс. рублей за непривлечение его к уголовной ответственности за хулиганские действия", - сказала Врадий в среду "Интерфаксу".

Также возбуждено дело в отношении старшего инспектора этого отдела, "который в конце ноября 2018 года получил взятку в размере 200 тыс. рублей от местного предпринимателя за общее покровительство".

В связи с этим возбуждено два уголовных дела по статье "Получение взятки".

"Сегодня следователями во взаимодействии с оперативными сотрудниками главного управления собственной безопасности МВД проведены обыски по местам жительства и в служебных кабинетах указанных сотрудников полиции, а также их руководства с целью проверки на причастность к совершению аналогичных преступлений", - сказала представитель следствия.

Она добавила, что после завершения обысков и других следственных действий подозреваемые будут доставлены на допрос.

Руководитель пресс-службы регионального главка полиции Татьяна Петрова сообщила "Интерфаксу", что задержанные по подозрению в получении взяток полицейские будут уволены.

"Назначена служебная проверка, по результатам которой полицейские будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и привлечены к ответственности в соответствии с законодательством. Кроме того, к строгой дисциплинарной ответственности, вплоть до увольнения, будут привлечены их непосредственные руководители", - сказала Петрова.

Ранее информированный источник сообщил "Интерфаксу" о задержании пяти сотрудников ОМВД Чехова, подозреваемых в превышении должностных полномочий и фальсификации доказательств.