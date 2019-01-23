Задержан глава полиции подмосковного Чехова

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Глава полиции подмосковного Чехова и четверо его подчиненных задержаны по подозрению в коррупционных преступлениях, сообщил "Интерфаксу" в среду информированный источник.

"Начальник отдела МВД по городскому округу Чехов и четверо его подчиненных задержаны. Их подозревают в превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств и улик", - сказал собеседник агентства.

Согласно данным сайта ОМВД по городскому округу Чехов, главой местного отдела полиции является полковник Андрей Большаков.

По словам источника, все четверо задержанных коллег Большакова занимают руководящие должности, включая его заместителя Александра Зайцева.

В настоящее время проводятся обыски, в доме Большакова обнаружен и изъят боевой пистолет (не табельный), добавил собеседник агентства.

Он не уточнил, какие конкретно преступления вменяются офицерам, отметив, что задержание проводили сотрудники спецслужб и полиции.

"Интерфакс" пока не располагает официальным подтверждением этой информации.