Защита экс-сенатора Дерева написала Бастрыкину о фальсификации в материалах дела

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Защита обвиняемого в крупном мошенничестве экс-сенатора от Карачаево-Черкессии Вячеслава Дерева обратилась к главе Следственного комитета с заявлением, в котором просит Александра Бастрыкина проверить законность действий своих подчиненных при расследовании уголовного дела.

"Мы считаем, что назначенные следствием три новых экспертизы почти дословно повторяют предыдущие, которые были проведены экспертно-криминалистическим отделом контрольно-криминалистического управления ГСУ СК РФ по СКФО, при этом, согласно постановлению следователя, эти заключения новым экспертам не передавались", - сообщил "Интерфаксу" адвокат экс-сенатора Руслан Коблев.

По его словам, речь идет о судебно-бухгалтерской, финансово-экономической и судебно-экономической экспертизах.

"Полагаю, что действия должностных лиц и экспертов, связанные с подготовкой данного экспертного исследования и использование его в качестве доказательства по данному уголовному делу являются незаконными и имеют признаки фальсификации. В связи с этим защита обратилась к главе СК с просьбой провести проверку и привлечь виновных к уголовной ответственности", - сказал адвокат.

"Интерфакс" пока не располагает комментарием следствия.

Басманный суд Москвы 7 марта отправил под арест бывшего сенатора от Карачаево-Черкесской Республики, бизнесмена Вячеслава Дерева, обвиняемого в особо крупном мошенничестве.

Как сообщалось, Дереву предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По данным информированного источника "Интерфакса", уголовное дело связано с необоснованным возвратом НДС подконтрольной предпринимателю фирме.

Дерев представлял Карачаево-Черкесию в Совете Федерации с апреля 2011 года по январь 2016 года. Он являлся членом комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.