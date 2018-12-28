В СПЧ призвали срочно госпитализировать экс-сенатора Дерева из СИЗО в больницу

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Совет по правам человека просит экстренно госпитализировать экс-сенатора от Карачаево-Черкессии Вячеслава Дерева, который содержится в московском СИЗО №5.

"Председатель Совета Михаил Федотов и член СПЧ, Андрей Бабушкин вчера, 27 декабря, посетили СИЗО № 5 УФСИН России по Москве с целью проверки условий содержания и соблюдения прав находящихся там граждан", - говорится в сообщении на сайте СПЧ.

В ходе визита правозащитники встретились с экс-сенатором от Карачаево-Черкессии Вячеславом Деревым, который обвиняется в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и, изучив документы, выявили наличие у Дерева серьезных заболеваний. При этом, по данным Совета, следствие обосновывает избрание меры пресечения, ссылаясь на засекреченного свидетеля, который утверждает, что Дерев якобы симулирует заболевание.

"В итоге после посещения следственного изолятора члены Совета рекомендуют обеспечить скорейшую госпитализацию в Институт им. Бакулева В.Э.Дерева", - добавили в СПЧ.

Басманный суд Москвы 7 марта отправил под арест бывшего сенатора Совета Федерации от Карачаево-Черкесской Республики, бизнесмена Вячеслава Дерева, обвиняемого в особо крупном мошенничестве.

Как сообщалось, Дереву предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. По данным информированного источника "Интерфакса", уголовное дело связано с необоснованным возвратом НДС подконтрольной предпринимателю фирме.

Дерев представлял Карачаево-Черкесию в Совете Федерации с апреля 2011 года по январь 2016 года. Он являлся членом комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.