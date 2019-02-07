СК завершил расследование уголовного дела экс-сенатора от КЧР Вячеслава Дерева

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о мошенничестве против бывшего члена Совета Федерации от Карачаево-Черкесии Вячеслава Дерева, говорится в сообщении, опубликованном в четверг на сайте СК.

По версии следствия, Дерев, являясь учредителем, акционером и руководителем ЗАО "Киево-Жураки АПК" и ООО "Меркурий", нанес государству ущерб на 110 млн рублей путем незаконного возмещения НДС.

Помимо экс-сенатора обвиняемыми по этому делу проходит еще шесть человек.

При этом СКР отметил неудовлетворительную работу следствия в Карачаево-Черкесии.

"Уголовное дело более 5 лет расследовалось в следственных управлениях СК России по Карачаево-Черкесской Республике, Северо-Кавказскому и Центральному федеральным округам, при этом меры по привлечению к уголовной ответственности лиц, виновных в совершении преступления, в полной мере не принимались", - говорится в сообщении СК.

"После изучения материалов дела в центральном аппарате СК России и его передачи по поручению Председателя СК России в Главное следственное управление расследование данного уголовного дела завершено в кратчайшие сроки. Собранными следствием материалами установлена причастность Вячеслава Дерева к совершению мошенничества", - сказано в сообщении.

"Необходимо отметить, что какая-либо связь между привлечением Вячеслава Дерева к уголовной ответственности и деятельностью члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Рауфа Арашукова или его соучастников отсутствует", - заявлет СК.

Дерев был задержан в марте 2018 года, Басманный суд Москвы отправил его под арест по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.

Дерев представлял Карачаево-Черкесию в Совете Федерации с апреля 2011 года по январь 2016 года. В сентябре 2016 года этот пост занял Рауф Арашуков, 30 января 2019 года арестованный по обвинению в убийстве и участии в преступном сообществе.