Специалисты предупредили об угрозе сайтам госструктур в РФ из-за обновления в системе DNS

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Сайты федеральных ведомств и правительств ряда регионов, возможно, станут недоступны из-за изменений в системе доменных имен (DNS), которые начнут действовать с 1 февраля, сообщили "Интерфаксу" в среду в Институте развития интернета (ИРИ).

"В "красной" зоне - официальные порталы Федеральной таможенной службы, Минобрнауки, Минприроды и Минсельхоза, сайты региональных правительств Нижегородской и Ульяновской областей, Якутии и Марий Эл, а также двух банков - "ЮниКредит Банк" и "Промсвязьбанка". Сайты этих организаций, если их ПО не будет обновлено, могут полностью перестать работать", - говорится в сообщении ИРИ, поступившем в "Интерфакс".

По мнению специалистов института, проблема не коснется сайтов, которые используют популярные хостинги, регулярно обновляющие программное обеспечение. "Сбои - а именно, полное или частичное нарушение работы сайта - могут возникнуть у тех, кто поддерживает собственный сервер, как это часто делают госструктуры или крупные частные компании", - говорится в тексте.

Отмечается, что в "желтой" зоне находится целый ряд сайтов, которые с 1 февраля без обновления программного обеспечения могут работать нестабильно.

"К ним относится сайт Сбербанка, сайты федеральных ведомств - Федерального агентства по рыболовству, Минфин и Минэнерго, а также региональных правительств Башкирии, Адыгеи, Северной Осетии, Владимирской, Иркутской, Ленинградской, Новосибирской, Ростовской областей, полпредств Южного и Дальневосточного федеральных округов", - сообщили в ИРИ.

Со своей стороны технический директор специализирующейся на защите сайтов компании QRator Labs Артём Гавриченков заявил "Интерфаксу", что "тем, у кого наблюдается эта проблема, самое время начать её решать".

DNS (Domain Name System) - одна из основополагающих систем интернета, которая чаще всего используется для получения IP-адреса сайта или информации о маршрутизации почты. С 1 февраля, так называемого DNS Flag Day, все серверы, не поддерживающие современный стандарт EDNS, начнут работать ненадежно и могут оказаться недоступны для пользователей.