Лидер в кибербезопасности предупредил о возможной недоступности ряда сайтов из-за обновления протокола DNS

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - У многих сайтов могут начаться проблемы с доступом из-за обновления протокола DNS, запланированного на 1 февраля, считают в компании QRator Labs, одном из мировых лидеров в противодействии DDoS-атакам и обеспечении доступности интернет-ресурсов.

"1 февраля в рамках скоординированной акции будут выпущены обновленные версии всех основных DNS-серверов, в которых поддержка определенного некорректного поведения будет прекращена отныне и навсегда", - пояснил "Интерфаксу" в среду технический директор QRator Labs Артем Гавриченков.

"Чтобы пояснить, что именно перестанет поддерживаться, приведу аналогию. Представьте, будто до 1999 года людей не пускали на самолет с багажом, а в 1999 году официальным решением контролирующего органа пассажирам разрешили брать на борт сумки (определенного веса и габаритов). Достаточно удобно, правда? Можно перевезти массу полезных вещей. Вот только представьте теперь, что в 2019 году до сих пор существуют самолеты, на которые с сумками нельзя, и вплоть до посадки на борт у вас нет возможности узнать, можно ли брать с собой багаж", - сказал Гавриченков.

По его словам, последствия запланированного на 1 февраля DNS Flag Day будут наступать постепенно, но все же быстрее, чем ряд компаний сумеет к нему адаптироваться. А отсутствие поддержки протокола EDNS с 1 февраля приведет к недоступности ряда веб-сайтов: "Грубо говоря, самолеты, не умеющие брать багаж на борт, в феврале перестанут пускать в целый ряд аэропортов".

Сам по себе выпуск обновленных версий DNS-серверов не приведет к проблемам сразу, поскольку операторам еще предстоит на эти версии перейти, а это занимает время. При этом, как отметил Гавриченков, к DNS Flag Day присоединился ряд облачных провайдеров DNS-услуг, в том числе такие гиганты, как Google, Cloudflare, Facebook и Cisco. "В результате сайты, пользующиеся DNS-серверами без поддержки EDNS (то есть "самолетами", не умеющими "брать на борт багаж") уже с 1 февраля перестанут работать для всех, кто пользуется открытыми DNS-серверами", - сказал он.

Гавриченков пояснил, что решение проблемы не сводится к простому обновлению ПО, а запланированный на 1 февраля DNS Flag Day - это манифест основных мировых разработчиков DNS-серверов: компаний CZ.NIC, ISC, NLnet Labs и PowerDNS.

DNS (Domain Name System) - одна из основополагающих систем интернета, которая используется для получения информации о доменах, чаще всего - для получения IP-адреса по имени хоста или для получения информации о маршрутизации почты.