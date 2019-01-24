Экономика

Сбербанк подготовился к изменениям в системе DNS с 1 февраля

Есть обновление от 11:41

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Сбербанк подготовил план обеспечения работы сайта после изменений в системе доменных имен (DNS) с 1 февраля, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе кредитной организации.

"Заранее ИТ службой был подготовлен детальный план по устранению данной проблемы. Все технические работы на стороне сайта Сбербанка согласно плану будут выполнены в срок до 1 февраля", - сообщил представитель банка.

Как сообщалось ранее, Институт развития интернета (ИРИ) заявил, что сайты федеральных ведомств и правительств ряда регионов РФ, возможно, станут недоступны из-за изменений в системе доменных имен (DNS), которые начнут действовать с 1 февраля.

По данным института, в "красной" зоне - официальные порталы Федеральной таможенной службы, Минобрнауки, Минприроды и Минсельхоза, сайты региональных правительств Нижегородской и Ульяновской областей, Якутии и Марий Эл, а также двух банков - Юникредит банка и Промсвязьбанка. Сайты этих организаций, если их ПО не будет обновлено, могут полностью перестать работать, считают в ИРИ.

В Промсвязьбанке, как и в Сбербанке, провели необходимую подготовку, сообщал ранее банк.

В Юникредит банке "Интерфаксу" заявили об отсутствии проблем с DNS. "Согласно политикам безопасности банка, определенные порты заблокированы для внешних подключений от недоверенных адресов (тех, которые не входят в список доверенных адресов банка - ИФ) и поэтому часть проверяющих сайтов ошибочно выдает проблемы на стороне банка", - отметили в банке.

По мнению специалистов ИРИ, проблема не коснется сайтов, которые используют популярные хостинги, регулярно обновляющие программное обеспечение.

Институт также указал на то, что в "желтой" зоне находится целый ряд сайтов, которые с 1 февраля без обновления программного обеспечения могут работать нестабильно. К таким сайтам относится сайт Сбербанка, сайты федеральных ведомств - Федерального агентства по рыболовству, Минфина и Минэнерго, а также региональных правительств Башкирии, Адыгеи, Северной Осетии, Владимирской, Иркутской, Ленинградской, Новосибирской, Ростовской областей, полпредств Южного и Дальневосточного федеральных округов.

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Теги: Сбербанк

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