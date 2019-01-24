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В Госдуме проверили Google-карты и обнаружили Крым в составе России

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Глава комитета по информационной политике, информационным коммуникациям и связи Леонид Левин заявил, что компания Google не указывает Крым украинским в своих картах, чем ранее возмутился спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Вами было дано поручение проверить данную информацию. (...) И наше оперативное расследование не подтвердило эту информацию: на сегодняшний день при заходах с территории России Крым показывается как российская территория", - сказал Левин на заседании Госдумы в четверг.

Он пояснил, что уточнение информации было проведено аппаратами комитетов по безопасности и по противодействию коррупции и по информационной политике.

Кроме того, по его словам, эта информация была подтверждена и самим Google.

"С нами связался официальный представитель компании Google, когда эта информация вышла в СМИ, и официально подтвердил, что на территории РФ Крым показывается на картах компании Google российским, а за рубежом показывается как спорные территории", - добавил он.

Ранее в четверг спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил пригласить в Госдуму представителя компании Google для донесения позиции России о недопустимости обозначения российского Крыма в качестве территории Украины.

"Нам надо понимать, что мы должны делать всё для того, чтобы суверенитет страны был защищен от (...) вмешательств в наши внутренние дела через мировую "паутину" интернета", - сказал он.

По его мнению, указание Крыма на картах как украинской территории является ярким примером нарушения компанией Google российского законодательства. "Компания Google, если только она отражает на своей карте Крым как территорию другой страны, а сегодня это территория России, - это нарушение нашей Конституции", - заявил спикер Госдумы.

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Теги: Госдума, Google, Крым

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