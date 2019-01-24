Россияне чаще всего забывают в самолетах перчатки и телефоны

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Чаще всего российские пассажиры забывают в самолетах перчатки, телефоны и наушники, показал опрос сервиса поиска билетов Aviasales, в котором приняли участие более 25 тысяч человек.

"Эксперты Aviasales выяснили, что четверть российских путешественников что-нибудь да теряла в самолетах, чаще всего пропадают перчатки, но случаются и более крупные пропажи. В ходе опроса 25 тысяч человек выяснилось, что самая популярная забытая вещь - это перчатки, более половины респондентов теряли их хотя бы раз", - рассказал "Интерфаксу" PR-директор сервиса Янис Дзенис.

Как показал опрос, на втором месте по частоте потерь - телефон, а на третьем - наушники. Кроме того, в топе бюро находок документы, ноутбуки и зарядные устройства.

"Участники исследования поделились историями своих потерь. К примеру, семья из Петербурга по дороге в Китай на каждой пересадке забывала одежду. К месту назначения они добрались без единой теплой вещи, благо в Пекине оказалась хорошая погода. А турист из Новосибирска не заметил, что вышел из самолета и прошел паспортный контроль абсолютно босой", - добавил Дзенис.

Бортпроводники, в свою очередь, в ходе опроса рассказали, что в карманах кресел стюарды обнаруживают паспорта, планшеты и книги, а в дальних углах верхних полок - забытые шапки и шарфы. При этом самыми необычными находками стали переноска с ребенком, сумка, доверху набитая носками, и полутораметровый миньон.

"В России бесхозные вещи хранятся не более шести месяцев, после чего их уничтожают. В международных аэропортах забытый багаж может оставаться в течение двух лет, а потом его могут продать на специальных аукционах. Такие аукционы особенно популярны в Европе и США. Авиакомпании проводят распродажи невостребованного багажа. И хотя в России из-за законодательства приобрести подобный лот не получится, путешественники активно используют eBay для покупки невостребованных вещей, ведь, кроме носков и шарфов, там могут оказаться настоящие ценности", - рассказал Дзенис.