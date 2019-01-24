Минобороны опровергло сведения о 135 тыс. новобранцев, освобожденных от призыва из-за проблем с питанием

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Количество новобранцев, которые освобождаются призывными комиссиями от призыва на военную службу из-за проблем с нарушением питания, составляет не 135 тысяч, а около 13 тысяч человек, заявили в Минобороны РФ.

"Это всего около 6% от общего числа освобожденных от призыва на военную службу по состоянию здоровья с различными диагнозами. Данный показатель не превышает средние статистические данные по заболеваемости на протяжении долгих лет. Он в принципе не может являться критичным для выполнения мероприятий, связанных с призывом граждан на военную службу", - сказано в пресс-релизе, распространенном в четверг.

Так в ведомстве прокомментировали заявление главы Роспотребнадзора Анны Поповой в Госдуме о том, что ежегодно около 135 тыс. призывников освобождаются от военной службы из-за проблем с нарушением питания.

В Минобороны отмечают, что "общее количество призывников, освобождаемых призывными комиссиями от призыва на военную службу по состоянию здоровья, на задание на призыв граждан на военную службу не влияет".

"Ежегодно весной и осенью задание на призыв, установленное указом президента РФ, выполняется в полном объеме". Для проведения мероприятий, связанных с призывом граждан на военную службу, военкоматами оповещаются все граждане, подлежащие призыву на военную службу", - говорится в сообщении.

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что, "по данным комиссии Минобороны, каждый год порядка 135 тысяч призывников не попадают в армию по медицинским отводам по заболеваниям, связанных с нарушением питания".

Попова пояснила, что в результате неправильного питания может развиться не только ожирение, но и сердечно-сосудистые заболевания, и сахарный диабет.

В 2015 году начальник Главного военно-медицинского управления Минобороны РФ генерал-майор медицинской службы Александр Фисун сообщал, что примерно 30% призывников освобождают от военной службы по состоянию здоровья.

При этом Фисун напомнил, что юношей с ожирением третьей степени вообще не призывают в армию. Если такой парень мечтает о погонах, то ему надо под присмотром врачей сгонять вес. "Сегодня ребят с пониженной массой тела мы призываем меньше, чем излишне упитанных парней. Все из-за того, что перед армией многие молодые люди "подсели" на фастфуд: жареную картошку, кока-колу и прочее. А эта пища не сбалансирована по количеству белков, жиров и углеводов", - добавил генерал.