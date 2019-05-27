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Минобороны предложило перепроверять здоровье призывников с отсрочкой

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Министерство обороны РФ предложило внести в закон "О воинской обязанности и военной службе" поправки, согласно которым врачи в военкоматах будут дважды в год проверять здоровье призывников, чтобы выявлять симулянтов, сообщает в понедельник газета "Известия".

"Процедура прохождения медкомиссии в военкоматах серьезно изменится. Перепроверять здоровье призывников, ранее получивших отсрочку, врачи смогут дважды в год: во время весенней и осенней призывной кампании. Предложенные Минобороны поправки в закон "О воинской обязанности и военной службе" позволят комиссиям ставить под сомнение заключения гражданских медиков и направлять призывников на обследование в госпитали. Эта мера усложнит жизнь тем, кто продает и покупает справки", - говорится в публикации.

Поправки в закон Минобороны планирует окончательно доработать уже к концу месяца. После их принятия Госдумой уточнения будут внесены и в "Положение о призыве на военную службу граждан РФ", отмечает издание.

Точное число призывников, освобождаемых от службы по состоянию здоровья в последние годы, в Минобороны не называют, однако военные оценивали долю не годных к строевой службе граждан примерно в 30%, пишет газета. Самыми распространенными диагнозами, по которым молодые люди освобождаются от службы, остаются плоскостопие, сколиоз, миопия, гипертония и кожные болезни. Кроме того, в последние годы увеличивается количество случаев сахарного диабета у призывников.

Издание напоминает, что, согласно указу президента РФ от 30 марта 2019 года, в ходе весенней кампании должны быть призваны на военную службу 135 тыс. человек. В прошлом году весной в строй встали 128 тыс. человек и 132,5 тыс. человек осенью.

Минобороны РФ

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