Около 135 тысяч призывников в России не берут в армию из-за ожирения

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Около 135 тысяч призывников освобождаются от военной службы из-за проблем с нарушением питания, заявила в среду глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"По данным комиссии Минобороны, каждый год порядка 135 тысяч призывников не попадают в армию по медицинским отводам по заболеваниям, связанных с нарушением питания", - сказала Попова на заседании внутрифракционной группы "Единой России" в Госдуме в среду, говоря о проблеме ожирения.

Она отметила, что власти занимаются проблемами нездорового питания.

По ее словам, благодаря планируемым мерам небыстро, но постепенно статистика по количеству россиян, страдающих ожирением, будет снижаться.

В 2015 году начальник Главного военно-медицинского управления Минобороны РФ генерал-майор медицинской службы Александр Фисун сообщал, что примерно 30% призывников освобождают от военной службы по состоянию здоровья.

При этом Фисун напомнил, что юношей с ожирением третьей степени вообще не призывают в армию. Если такой парень мечтает о погонах, то ему надо под присмотром врачей сгонять вес.

"Сегодня ребят с пониженной массой тела мы призываем меньше, чем излишне упитанных парней. Все из-за того, что перед армией многие молодые люди "подсели" на фаст-фуд: жареную картошку, кока-колу и прочее. А эта пища не сбалансирована по количеству белков, жиров и углеводов", - добавил генерал.