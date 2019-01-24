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Дума приняла в I чтении закон об ответственности за неуважение к госсимволам

Есть обновление от 15:38

Предлагается наказывать административным арестом за выражение в неприличной форме неуважения к обществу, государству и органам госвласти

Дума приняла в I чтении закон об ответственности за неуважение к госсимволам
Фото: Максим Стулов, Ведомости/ТАСС

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроекты о наказании за распространение в интернете материалов, в неприличной форме выражающих неуважение к обществу, государству, официальным символам РФ и органам власти.

Первый из пакета законопроект предлагает дополнить статью 20.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях "Мелкое хулиганство" частью 3.

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Предлагается ввести ответственность за распространение - в том числе, в интернете - информации, выражающей в неприличной форме явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ и органа госвласти (если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния). Подобное будет караться административным штрафом в размере от 1 тыс. до 5 тыс. руб. или административный арест на срок до 15 суток".

Также предусматривается возможность блокировки ресурсов, распространяющих такого рода информацию.

Законопроекты инициированы группой парламентариев, в том числе сенаторами Андреем Клишасом и Людмилой Боковой, а также депутатом Госдумы Дмитрием Вяткиным.

Правительство РФ предоставило положительные отзывы на данные законопроекты.

В ходе заседания Госдумы председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников предложил убрать административный арест из перечня санкций, которые предлагаются в законопроекте.

"Мы считаем, что по данному законопроекту не должно быть административного ареста. Здесь (в законопроекте) предлагается до 15 суток, мы считаем, что штрафов достаточно, главное применять данный закон", - сказал Крашенинников.

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Теги: Госдума

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