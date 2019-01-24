Правительство одобрило все законопроекты о фейк-новостях и неуважении к госсимволам

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Правительство РФ дало положительные отзывы на все четыре законопроекта о наказании за фейковые новости и неуважение госсимволов, два недостающих отзыва пришли ночью, сообщил в четверг утром "Интерфаксу" председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

"Бумаги (два недостающих отзыва правительства - ИФ) пришли ночью. Оба отзыва положительные", - сказал Крашенинников.

Как сообщалось, Госдума в четверг рассмотрит в первом чтении пакет законопроектов об ответственности за фейковую информацию и оскорбление госсимволов и общества, однако при исполнении ряда условий.

"Мы включили эти четыре законопроекта в порядок рассмотрения на четверг, но при некоторых условиях", - сказал ранее журналистам первый вице-спикер Иван Мельников, пояснив, что к моменту рассмотрения данных инициатив в Госдуме должны быть получены отзывы правительства по всем четырем законопроектам.

Пакет законопроектов о штрафах или административном аресте за распространение в интернете материалов, в неприличной форме выражающих неуважение к обществу, государству, официальным символам РФ и органам власти, был внесен в Госдуму 12 декабря.