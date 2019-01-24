СПЧ указал на недостатки законопроектов о фейках и неуважении к госсимволам

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Законопроекты об ответственности за распространение недостоверной информации и неуважение к власти нуждаются в значительной переработке, некоторые их нормы излишни или непонятны, говорится в экспертном заключении Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

"В экспертном заключении Совет определил свою позицию по отношению к концептуальным основам обоих законопроектов и пришел к выводу о необходимости их коренной переработки, начиная, прежде всего, с правильного определения целей и адекватных способов правового регулирования, а также исключения понятий, не имеющих легального определения и страдающих высоким уровнем правовой неопределенности", - говорится в заключении, размещенном на сайте СПЧ в четверг.

Трудно установить факт наличия умысла

Отмечается, что содержащаяся в законопроектах "регламентация во многом дублирует действующее законодательство, а правовая неопределенность создает почву для произвольного правоприменения".

Например, СМИ предлагается наказывать за распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации, однако использование такой формулировки, по мнению совета, "крайне проблематично", поскольку "по делам о таких административных правонарушениях будет практически невозможно установить наличие умысла, т.е. доказать факт осознания нарушителем недостоверности распространяемой им информации и опасности причинения каких-либо тяжких последствий".

При этом "отсутствие должного внимания судов к установлению факта наличия умысла в подобных делах неминуемо приведет к нарушению конституционных прав граждан на свободу получения и распространения информации, на свободу слова, свободу выражения мнения и свободу массовой информации".

Кроме того, если гражданин публично призывает в данном случае к противоправной активности, то соответствующие нормы ответственности уже прописаны в уголовном и административном законодательстве, то есть эта норма "представляется избыточной".

"Как показывает практика, оптимальным способом противодействия распространению фейковых новостей по общественно значимым темам является оперативное предоставление обществу официальными органами власти максимально полной информации, а также наличие независимых экспертных мнений", - отмечается в заключении.

Как далеко можно выйти за пределы понятия "нецензурная брань"

Что касается законопроекта о проявлении неуважения к власти, совет отмечает "очевидную правовую неопределенность понятия "выражение явного неуважения в неприличной форме".

"Можно предположить, что авторы проекта намерены выйти за пределы понятия "нецензурная брань", однако невозможно даже представить, насколько далеко. Так, неясно, будут ли подпадать под действие проектируемой статьи карикатуры, анекдоты, скетчи, репризы. Соответственно, непонятно, в чем должно выражаться неуважение к государственным символам", - говорится в заключении.

Кроме того, призывы против государства, конституционного порядка также уже прописаны в уголовном законодательстве, поэтому и эта "новелла представляется излишней", заявляют в совете.

"По мнению Совета, вопросы выражения в неприличной форме явного неуважения к обществу вполне успешно регулируются в интернете правилами, которые

устанавливают для своих пользователей социальные сети и в соответствии с которыми рассматривают жалобы на оскорбительный контент. Попытка же государственного регулирования стилистических особенностей общения между гражданами в интернете потребует неоправданного вложения огромных средств в борьбу с повседневной грубостью, которая не представляет общественной опасности и не может быть искоренена средствами административной или уголовной репрессии", - говорится в заключении.

Публичности должна сопутствовать дискуссия и критика

Также СПЧ напоминает о правовой позиции Верховного Суда РФ, согласно которой "политические деятели, стремящиеся заручиться общественным мнением, тем самым соглашаются стать объектом общественной политической дискуссии и критики в средствах массовой информации".

"Государственные должностные лица могут быть подвергнуты критике в средствах массовой информации в отношении того, как они исполняют свои обязанности, поскольку это необходимо для обеспечения гласного и ответственного исполнения ими своих полномочий. Критика в средствах массовой информации должностных лиц (профессиональных политиков), их действий и убеждений сама по себе не должна рассматриваться во всех случаях как действие, направленное на унижение достоинства человека или группы лиц, поскольку в отношении указанных лиц пределы допустимой критики шире, чем в отношении частных лиц", - говорится в заключении совета.

Совет пообещал продолжить экспертную работу над законопроектами и после принятия Госдумой в первом чтении (что уже произошло) и пригласил авторов законопроектов принять участие в их обсуждении на площадке совета.