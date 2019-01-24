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Спикер Новгородской думы объяснила, почему родившим после 30 женщинам не нужны деньги
Фото: shutterstock/vostock-photo

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Председатель Новгородской областной думы Елена Писарева объяснила свои слова, касающиеся материальной поддержки женщин после 30 лет.

"Разъясню еще свою фразу, растиражированную некоторыми СМИ. Имелось в виду следующее. Безусловно, материальная поддержка нужна всем, и в 30 лет, и в 40. Но мы хотим поддержать именно молодые семьи, которые только начинают свой жизненный путь и откладывают рождение ребенка из-за того, что сначала хотят "встать на ноги", - приводит пресс-служба думы слова Писаревой.

Она добавила, что парламент будет работать над тем, чтобы в будущем поддерживать матерей и более старшего возраста. "Пока удалось изыскать финансовые возможности (только - ИФ) для такого варианта поддержки", - сказала спикер Новгородской областной думы.

В среду парламент региона принял закон, по которому женщины в возрасте до 29 лет включительно с 1 января 2019 года будут иметь право через полтора года после рождения первенцев получить из бюджета по 100 тыс. рублей для улучшения жилищных условий. После заседания Писарева заявила журналистам, что женщинам, родившим ребенка после 30 лет, "никакие деньги уже не нужны, потому что женщина идет осознанно на этот шаг".

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Теги: Новгород

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