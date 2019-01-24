Экс-председателя госкомитета Карелии со второй попытки приговорили к реальному сроку за взятки

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Петрозаводский городской суд в четверг вновь вынес приговор бывшему председателю комитета по имуществу Карелии Денису Косареву, обвиняемому во взяточничестве, сообщили "Интерфаксу" в суде.

Судья Александр Мерков приговорил Косарева к 5 годам лишения свободы в колонии строгого режима и 5 млн рублей штрафа. Также осужденный лишен права занимать должности на госслужбе в течение 3 лет.

"Подсудимый полностью согласился с обвинением", - отметил собеседник агентства.

Ему инкриминировали шесть преступлений, предусмотренных пунктом "а", "в" части 5 статьи 290 и части 3 ст. 160 УК РФ (получение взятки за совершение действий в пользу взяткодателя и хищение чужого имущества, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения).

Прокуратура Карелии требовала назначить Косареву 4 года колонии строгого режима за получение взяток на общую сумму 2,6 млн рублей.

К реальному лишению свободы Петрозаводский городской суд приговорил Косарева со второй попытки. Как сообщалось, 24 сентября 2018 года суд по тому же обвинению приговорил бывшего председателя госкомитета Карелии по управлению имуществом к 5 годам условно со штрафом в 5 млн рублей.

Прокуратура обжаловала этот приговор в Верховном суде Карелии, поскольку сочла его слишком мягким. 22 ноября апелляционная инстанция удовлетворила ходатайство прокуратуры и направила уголовное дело Косарева на новое рассмотрение.

Как сообщалось, Косарев был задержан 12 мая 2017 года в своем кабинете. После проверок в госкомитете по имуществу были выявлены серьезные нарушения как в самом ведомстве, так и в контролируемых учреждениях. Чиновника обвиняли в получении взяток за покровительство и создание условий при проведении аукционов на заключение госконтрактов, договоров аренды и купли-продажи государственного имущества.

Косарев возглавлял комитет по управлению госимуществом и организации закупок до февраля 2017 года. В марте этот пост занял Дмитрий Родионов, а Косарев был назначен и.о. заместителя мэра Петрозаводска, руководителем комитета экономики и управления муниципальным имуществом города. Позже он уволился из городской администрации.