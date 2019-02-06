Экс-зампред правительства Камчатки объявлен фигурантом дела о взяточничестве

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело о взяточничестве против бывшего заместителя председателя правительства Камчатского края Валерия Карпенко, сообщает в среду Следственное управление СКР по региону.

Вторым фигурантом этого дела проходит экс-начальник отдела капитального строительства и капитального ремонта ГБУ "Камчатский краевой финансово-аналитический центр в сфере здравоохранения" Леонид Минцев.

"Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного статьей "Получение взятки в особо крупном размере"", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в 2016 году Карпенко и Минцев за общее покровительство получили от директора коммерческой организации взятку в сумме более 1 млн рублей. В эту сумму следователи оценили безвозмездное строительство силами фирмы сети холодного водоснабжения к жилым домам подозреваемых, расположенных на земельных участках в поселке Термальный Елизовского района.

"Кроме того, в 2018 году директор коммерческой организации по требованию заместителя председателя правительства Камчатского края безвозмездно предоставил отделочные материалы для ремонта комнаты отдыха дежурного войсковой части, где проходил срочную службу сын представителя власти", - сказано в сообщении.

Преступление выявлено во взаимодействии с сотрудниками УФСБ России по Камчатскому краю и УМВД России по региону.

Карпенко был назначен на должность заместителя председателя правительства Камчатского края в 2008 году. Этот пост он покинул в декабре 2018 года. В камчатском правительстве Карпенко курировал вопросы здравоохранения региона.