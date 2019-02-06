Главные новости
В РоссииФАС предложила не выпускать на рынок мобильные устройства без российского ПОВ миреСенат Конгресса США одобрил санкции против Сирии и ее союзниковВ миреВ Швеции в мусоре обнаружены украденные королевские регалии стоимостью $7,2 млн
В России

Экс-зампред правительства Камчатки объявлен фигурантом дела о взяточничестве

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело о взяточничестве против бывшего заместителя председателя правительства Камчатского края Валерия Карпенко, сообщает в среду Следственное управление СКР по региону.

Вторым фигурантом этого дела проходит экс-начальник отдела капитального строительства и капитального ремонта ГБУ "Камчатский краевой финансово-аналитический центр в сфере здравоохранения" Леонид Минцев.

"Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного статьей "Получение взятки в особо крупном размере"", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в 2016 году Карпенко и Минцев за общее покровительство получили от директора коммерческой организации взятку в сумме более 1 млн рублей. В эту сумму следователи оценили безвозмездное строительство силами фирмы сети холодного водоснабжения к жилым домам подозреваемых, расположенных на земельных участках в поселке Термальный Елизовского района.

"Кроме того, в 2018 году директор коммерческой организации по требованию заместителя председателя правительства Камчатского края безвозмездно предоставил отделочные материалы для ремонта комнаты отдыха дежурного войсковой части, где проходил срочную службу сын представителя власти", - сказано в сообщении.

Преступление выявлено во взаимодействии с сотрудниками УФСБ России по Камчатскому краю и УМВД России по региону.

Карпенко был назначен на должность заместителя председателя правительства Камчатского края в 2008 году. Этот пост он покинул в декабре 2018 года. В камчатском правительстве Карпенко курировал вопросы здравоохранения региона.

Теги: Камчатка

Новости по теме

В России
ФАС предложила не выпускать на рынок мобильные устройства без российского ПОФАС предложила не выпускать на рынок мобильные устройства без российского ПО
Проект затронет смартфоны, планшеты, ноутбуки и стационарные компьютеры весом до 10 кгПодробнее
 Суд удовлетворил иск мясокомбината "Дружба народов" к НавальномуСуд удовлетворил иск мясокомбината "Дружба народов" к Навальному
Оппозиционер должен будет удалить и опровергнуть материалы расследования ФБК о поставках продовольствия РосгвардииПодробнее
 Глава Ростуризма отправлен в отставкуГлава Ростуризма отправлен в отставку
Министерству экономического развития поручили активнее курировать полномочия этого ведомстваПодробнее
 Возбуждено уголовное дело в связи с заражением ульяновских суворовцевВозбуждено уголовное дело в связи с заражением ульяновских суворовцев
Диагноз "эхинококкоз" подтвержден у 25 человекПодробнее
В СКР заявили, что Бастрыкин не был лично знаком с семьей АрашуковыхВ СКР заявили, что Бастрыкин не был лично знаком с семьей Арашуковых
Таким образом комитет опроверг сообщения об отдыхе главы СКР в гостях у Арашуковых в Карачаево-ЧеркесииПодробнее
 Законопроект о платных дорогах на Крайнем Севере без альтернативы прошел первое чтение в ДумеЗаконопроект о платных дорогах на Крайнем Севере без альтернативы прошел первое чтение в Думе
Документ нацелен на привлечение частных инвестицийПодробнее
 "Победа" изменила правила провоза ручной клади после судебной тяжбы с Минтрансом"Победа" изменила правила провоза ручной клади после судебной тяжбы с Минтрансом
Наряду с прежними правилами, с 18 февраля разрешат провозить ручную кладь весом не более 10 кг и габаритами 36х30х4см, а также личные вещиПодробнее
 Ozon отменил бесплатную доставку покупок в пункты выдачиOzon отменил бесплатную доставку покупок в пункты выдачи
Онлайн-ритейлер заявляет, что снизил цены на товары, и предлагает оформлять заказы с самовывозом за 299 рублейПодробнее
 Спортклуб, отправивший детей на конкурс в Калугу, работал без лицензииСпортклуб, отправивший детей на конкурс в Калугу, работал без лицензии
Ранее сообщалось, что по пути автобус с детьми попал в ДТП, погибли семь человекПодробнее
 Причины смерти рэпера Децла пока не установленыПричины смерти рэпера Децла пока не установлены
По словам источника, вскрытие показало, что сердце у исполнителя было в нормеПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Празднование Нового года по лунному календарю11 фото
05 февраля
Празднование Нового года по лунному календарю
Фотохроника 4 февраля6 фото
04 февраля
Фотохроника 4 февраля
Лучшие фото недели10 фото
01 февраля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииФАС предложила не выпускать на рынок мобильные устройства без российского ПОВ миреСенат Конгресса США одобрил санкции против Сирии и ее союзниковВ миреВ Швеции в мусоре обнаружены украденные королевские регалии стоимостью $7,2 млнВ миреТрамп вновь обвинил Россию в нарушении ДРСМДЭкономикаМинфин подготовил проект постановления о прослеживании импортных товаровСпортОвечкин стал самым результативным россиянином в истории НХЛ

Трамп вновь обвинил Россию в нарушении ДРСМД

Трамп вновь обвинил Россию в нарушении ДРСМДВыступая перед Конгрессом, он заявил, что вопрос о новом соглашении с участием Китая рассматривается, но решение еще не принято Подробнее

Жан-Мишель Кусто призвал РФ выпустить косаток и белух из "китовой тюрьмы" в Приморье

Экс-зампред правительства Камчатки объявлен фигурантом дела о взяточничестве

Трамп заявил о новом подходе США к войнам

ФАС предложила не выпускать на рынок мобильные устройства без российского ПО

ФАС предложила не выпускать на рынок мобильные устройства без российского ПОПроект затронет смартфоны, планшеты, ноутбуки и стационарные компьютеры весом до 10 кг Подробнее

Минфин подготовил проект постановления о прослеживании импортных товаров

Минфин подготовил проект постановления о прослеживании импортных товаровВ первоначальный список попали холодильники, стиральные машины, мониторы, а также детские коляски Подробнее

Telegraph сообщила, что в британском правительстве тайно обсудили отсрочку Brexit

При поддержке соглашения Палатой общин выход из ЕС состоится 24 мая - на восемь недель позднее Подробнее

Трое маленьких детей погибли при пожаре в деревянном доме в Хабаровском крае

Трамп заявил, что встретится с Ким Чен Ыном 27-28 февраля во Вьетнаме

Трамп заявил, что встретится с Ким Чен Ыном 27-28 февраля во ВьетнамеПока встречу анонсировали группе телеведущих, официально о предстоящей встрече президент США объявит во время своего выступления перед Конгрессом Подробнее

CNN рассказал о встречах Трампа с подрядчиками для обсуждения стены на южной границе

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179055725677943', params: { p1: 'byued', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');