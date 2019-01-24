Неизвестные напали на автомобиль полиции в КБР

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Несколько мужчин напали на автомобиль полиции в Нальчике (КБР), один полицейский ранен, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Инцидент произошел около 18:00 мск в Нальчике. Несколько человек совершили нападение на полицейский автомобиль. Сотрудники полиции смогли дать отпор нападавшим, однако один страж порядка получил ножевые ранения, он находится в больнице", - сказал собеседник агентства.

По его словам, двое нападавших также госпитализированы с ранениями. Остальные, по предварительной информации, скрылись.

Агентство "Интерфакс" пока не располагает официальным подтверждением данной информации.