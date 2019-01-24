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Умер последний из четверых напавших на полицейских в Нальчике

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Госпитализированный после нападения на полицейских в Нальчике мужчина умер на операционном столе, сообщил агентству "Интерфакс" информированный источник в четверг.

"Получившего ранения при нападении на полицейских мужчину не удалось спасти, он скончался во время операции", - сказал собеседник агентства. Он также добавил, что раненный преступниками полицейский перенес операцию благополучно, его состояние стабильно, он находится в реанимации.

Как сообщалось, около 18:00 на углу улиц Идарова и Суворова в городе Нальчике на экипаж ДПС, остановивший автомашину для проверки документов, напали четверо вооруженных ножами мужчин. Сотрудники полиции открыли огонь по нападавшим, в результате чего трое из них были ликвидированы, а один ранен. Один из сотрудников полиции получил ножевые ранения.

Следственное управление Следственного комитета РФ по КБР возбудило уголовное дело по обвинению в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов (ст.317 УК РФ).

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Теги: Россия, Нальчик

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