Два туриста на снегоходах потерялись в горах Карачаево-Черкесии

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Операция по поиску двух туристов, потерявшихся на горном перевале на высоте более 2,5 тысяч метров, проходит в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии.

"Вечером 24 января спасателям Карачаево-Черкесского поисково-спасательного отряда МЧС России поступила информация о том, что в районе перевала Чилик Зеленчукского района требуется помощь двум мужчинам, которые выехали на снегоходах. Спасатели выехали к перевалу на снегоболотоходе для оказания помощи", - сообщила агентству "Интерфакс" представитель ГУ МЧС России по КЧР.

По ее словам, накануне вечером в связи с ухудшением погодных условий поисково-спасательные работы были приостановлены, а утром 25 января возобновлены.