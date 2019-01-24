Потерявшейся в горах на Урале туристке ампутировали стопы

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Врачи провели операцию туристке, которая потерялась в горах на севере Свердловской области и была найдена спустя трое суток, сообщает пресс-служба городской клинической больницы N40 Екатеринбурга в четверг.

"Состояние пациентки остается крайне тяжелым, хотя сама операция прошла успешно, практически без кровопотери. Выполнена ампутация стоп на уровне нижней трети голеней. Пациентка находится на искусственной вентиляции легких", - приводятся в сообщении слова заведующего ожоговым отделением ГКБ N40 Дмитрия Шуварина.

По его словам, прогнозы по состоянию женщины делать рано.

"Основную причину интоксикации организма мы ликвидировали. Как справится организм с последствиями длительной гипотермии, сейчас сказать сложно. Но мы делаем все возможное для сохранения жизни", - добавил Шуварин.

Группа туристов из Екатеринбурга из пяти человек 19 января направилась на Сухогорский камень, находящийся в 5 км от турбазы "Серебрянский камень" на Северном Урале. При подъеме на горную вершину начался снегопад, видимость ухудшилась, группа начала спуск. Во время спуска две женщины остановились и потерялись. Не обнаружив их, другие участники группы вернулись на базу и сообщили о случившемся.

20 января началась поисковая операция, 22 января они были найдены. Одна из женщин погибла. Вторую пострадавшую, обнаруженную в тяжелом состоянии с признаками обморожения, спасатели доставили в больницу. У нее диагностировали обморожение четвертой степени обеих стоп и части голеней, а также поражение кончиков пальцев рук.