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Почти 50 граждан РФ были арестованы в разных странах за 10 лет по запросу США

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - По запросу правоохранительных органов США за десять лет на территории третьих стран были арестованы 46 граждан России, в том числе семеро за минувший год, сообщает российское посольство в Вашингтоне.

"Игнорируя наши неоднократные настоятельные призывы к налаживанию взаимодействия на основе двустороннего Договора о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 1999года, правоохранительные органы США предпочитают прибегать к арестам граждан России по всему миру. На территории третьих стран с 2008 года известно уже 46 подобных случаев, в том числе семь - за 2018 год", - отмечается в сообщении.

В нем говорится, что "экстрадированные в США граждане России, как и арестованные на американской территории, зачастую подвергаются предвзятому отношению со стороны местных следственных органов и судов".

"Для того чтобы выбить нужные признательные показания, к ним применяются не только меры психологического воздействия, включая прямые угрозы, но и такой метод, как жесткие условия содержания", - отмечается в сообщении.

При этом "после закрытия американскими властями в 2017-2018 годах генеральных консульств России в Сиэтле и Сан-Франциско у наших дипломатов серьезно ограничены возможности для оперативного оказания консульской и правовой поддержки тем соотечественникам, которые содержатся в тюрьмах на западном побережье США", - говорится в сообщении.

В связи с этим МИД РФ настоятельно рекомендует гражданам РФ "при планировании поездок за границу со всей серьезностью взвесить имеющиеся риски, особенно если имеются основания предполагать наличие интереса со стороны американских правоохранительных органов".

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Теги: США

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