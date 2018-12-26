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Осужденному в США россиянину Никулину продлили срок психиатрического обследования

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Медицинский отчет о состоянии психического здоровья обвиняемого в киберпреступлениях гражданина РФ Евгения Никулина должен быть предоставлен суду США до 8 февраля 2019 года, сообщает в среду газета "Известия" со ссылкой на текст соответствующего судебного постановления, с которым ознакомилось издание.

"В госпиталь исправительного учреждения Metropolitan Detention Center в Лос-Анджелесе Евгения Никулина перевели в начале декабря. Здесь он почти два месяца будет проходить психиатрическое обследование, которое назначил суд США", - говорится в публикации.

"Экспертный отчет должен быть представлен суду до 8 февраля. Правительство должно предоставить копию этого приказа Федеральному бюро тюрем", - цитирует газета документ, подписанный окружным судьей Северного округа штата Калифорния.

Эту информацию изданию подтвердил адвокат Евгения Никулина Аркадий Бух. По его словам, дальнейшая судьба россиянина будет решаться на предстоящем судебном заседании, которое намечено на 12 февраля 2019 года, отмечается в статье.

"Все стороны - защита, прокуратура и суд - сейчас ожидают результатов обследования российского гражданина. Только после получения документа мы сможем понять, как дальше организовать защиту Евгения. Изначально мы ожидали, что отчет о состоянии его здоровья будет готов в конце января, но судья по просьбе руководства госпиталя продлил обследование на 15 дней, что позволяет американское законодательство. Думаю, это связано с длительными рождественскими праздниками", - пояснил газете Бух.

Адвокат добавил, что его подзащитный сейчас содержится в "относительно нормальных условиях" и постепенно адаптируется к новой среде, отмечается в статье.

Издание напоминает, что решение назначить Никулину обязательное психиатрическое обследование, чтобы установить степень его вменяемости и способность предстать перед судом присяжных, было принято еще 10 октября. Поводом стало "странное поведение" россиянина, который, по словам защиты, фактически игнорировал судебный процесс и проявлял к нему очевидное безразличие. Защита считает, что если Никулина признают невменяемым, все обвинения должны быть сняты, а россиянина должны выдать Москве для прохождения полноценного лечения, пишут "Известия".

Ранее сообщалось, что Евгений Никулин был задержан в 2016 году в Праге по запросу американских спецслужб. После ареста россиянина удерживали в психиатрической больнице "Богнице", где, по словам его адвокатов, Никулина регулярно заставляли принимать сильные антипсихотические и противоэпилептические препараты. В США Никулина обвиняют в кибератаках на крупные американские компании.

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Теги: США, Россия

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