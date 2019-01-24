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Опубликованы первые фото российского 20-тонного беспилотника "Охотник"

Характеристики перспективного ударного БПЛА в настоящее время не раскрываются

Опубликованы первые фото российского 20-тонного беспилотника "Охотник"
Фото: пользователь NoName/форум paralay.iboards.ru

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - В четверг на форуме "Стелс машины" появилось несколько фотографий летательного аппарата, построенного по аэродинамической схеме "летающее крыло" (без хвостового оперения) с трёхстоечным шасси. Предполагается, что это перспективный ударный беспилотник "Сухого", разработанный в рамках опытно-конструкторской работы "Охотник".

Как сообщалось, тяжёлый ударный беспилотник "Охотник", построенный на Новосибирском авиазаводе компании "Сухой" (входит в ОАК) уже готовят к первому вылету, запланированному на 2019 год. 19 декабря прошлого года об этом заявил замминистра обороны РФ Алексей Криворучко, отметив, что работа по проекту приоритетная и идет на хорошем уровне.

Фото: пользователь NoName/форум paralay.iboards.ru

28 июня 2018 года осведомлённый источник сообщил "Интерфаксу" о первой выкатке нового беспилотника. К концу года аппарат вышел на завершающий этап наземных испытаний.

Характеристики "Охотника" в настоящее время не раскрываются. Согласно открытым данным, его взлётная масса составит 20 тонн, что сделает его самым тяжёлым из разрабатываемых в настоящее время беспилотников.

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Теги: Охотник

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