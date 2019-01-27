На Магнитогорском металлургическом комбинате потушили пожар

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Спасатели полностью потушили пожар на Магнитогорском металлургическом комбинате (ММК), сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области в воскресенье.

"Полная ликвидация пожара в 16:10 (14:10 по Москве)", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, технологический пожар возник на Магнитогорском металлургическом комбинате утром в воскресенье.

Пожар произошел в транспортной системе подачи угля доменной печи на общей площади 770 кв. м. Погибших и пострадавших нет.

Со своей стороны представитель ММК сообщил агентству, что "возгорание произошло в галерее В-4 углеподготовительного цеха".