В Петербурге прошел парад, посвященный 75-й годовщине снятия блокады Ленинграда

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Военный парад, посвященный 75-й годовщине полного освобождения Ленинграда от блокады, прошел на Дворцовой площади Санкт-Петербурга в воскресенье, сообщает корреспондент "Интерфакса" с места событий.

Командовал парадом заместитель командующего Западным военным округом генерал-лейтенант Игорь Сирицкий. Принимал - командующий войсками ЗВО генерал-полковник Александр Журавлев. "Армия России будет хранить память о подвигах наших отцов и дедов, так же как и они будем делать все в интересах нашей страны", - сказал он в своем приветственном слове.

Открывали парад военнослужащие роты почетного караула Санкт-Петербургского гарнизона, которые пронесли флаг РФ и знамя города-героя Ленинграда, а также штандарты фронтов участвовавших в освобождении Ленинграда.

Дальше в парадном строю прошли военнослужащие в форме военных лет.

Кроме этого параде приняли участие военнослужащие и учащиеся военных учебных заведений расположенных на территории Санкт-Петербургского гарнизона, а также военной полиции, Росгвардии, МЧС РФ, военнослужащие отдельного комендантского Преображенского полка.

Механизированную колонну возглавил танк Т-34, а также другая техника времен войны.

Кроме того, в колонне прошли бронеавтомобили "Тигр" и "Тайфун-К". В параде приняли участие также бронетранспортеры БТР-82А, БМП-3, танки Т-72-Б3, гаубицы Д-30, установки "Торнадо-Г", "Искандер-М", ракетный комплекс "С-400" "Триумф".

Парад завершился пролетом авиационной группы "Стрижи".

В параде принимали участие 2,5 тыс. военнослужащих и 100 единиц техники.