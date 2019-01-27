Путин посетил Пискаревское кладбище в Петербурге

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин на Пискаревском кладбище в Санкт-Петербурге возложил цветы к мемориалу павшим в период блокады Ленинграда.

Российский лидер в воскресенье участвует в мемориальных мероприятиях в связи с 75-й годовщиной полного снятия блокады Ленинграда.

Перед тем как возложить венок к мемориалу "Мать-Родина", президент остановился возле одной из братских могил на Пискаревском кладбище, где захоронен его брат, умерший ребенком в блокаду. Президент положил гвоздики на могилу и перекрестился.

Путин с непокрытой головой прошел 300-метровую аллею вдоль братских могил к монументу. На пути к памятнику и обратно он неоднократно останавливался, чтобы поздороваться с петербуржцами и поздравить их с праздником.

Несмотря на 16-градусный мороз, на Пискаревском кладбище собрались сотни людей.

Мемориальный комплекс Пискаревского кладбища был открыт в 1960 году на месте массовых захоронений жителей блокадного Ленинграда и воинов-защитников города.

Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь - "Дорога жизни", по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, но ее полного снятия ленинградцам пришлось ждать еще целый год - до 27 января 1944 года. За годы блокады погибли, по разным данным, от 400 тысяч до 1,5 миллиона человек. На Нюрнбергском процессе фигурировало число 632 тысячи человек. Только 3% из них погибли от бомбежек и артобстрелов, остальные умерли от голода.

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