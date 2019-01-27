Главные новости
В РоссииГермания выделила 12 млн евро на поддержку ленинградских блокадниковВ РоссииЗадержана подозреваемая по делу о взрыве в кафе под СаратовомСпортФедор Емельяненко проиграл Райану Бейдеру в бою за чемпионский пояс Bellator
В России

Путин посетил Пискаревское кладбище в Петербурге

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин на Пискаревском кладбище в Санкт-Петербурге возложил цветы к мемориалу павшим в период блокады Ленинграда.

В РоссииВ Петербурге прошел парад, посвященный 75-й годовщине снятия блокады ЛенинградаЧитать подробнее

Российский лидер в воскресенье участвует в мемориальных мероприятиях в связи с 75-й годовщиной полного снятия блокады Ленинграда.

Перед тем как возложить венок к мемориалу "Мать-Родина", президент остановился возле одной из братских могил на Пискаревском кладбище, где захоронен его брат, умерший ребенком в блокаду. Президент положил гвоздики на могилу и перекрестился.

Путин с непокрытой головой прошел 300-метровую аллею вдоль братских могил к монументу. На пути к памятнику и обратно он неоднократно останавливался, чтобы поздороваться с петербуржцами и поздравить их с праздником.

Несмотря на 16-градусный мороз, на Пискаревском кладбище собрались сотни людей.

Мемориальный комплекс Пискаревского кладбища был открыт в 1960 году на месте массовых захоронений жителей блокадного Ленинграда и воинов-защитников города.

Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь - "Дорога жизни", по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера.

Блокада была прорвана 18 января 1943 года, но ее полного снятия ленинградцам пришлось ждать еще целый год - до 27 января 1944 года.

За годы блокады погибли, по разным данным, от 400 тысяч до 1,5 миллиона человек. На Нюрнбергском процессе фигурировало число 632 тысячи человек. Только 3% из них погибли от бомбежек и артобстрелов, остальные умерли от голода.

.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Петербург, Ленинград, Владимир Путин

Новости по теме

В России
Задержана подозреваемая по делу о взрыве в кафе под СаратовомЗадержана подозреваемая по делу о взрыве в кафе под Саратовом
Дело возбуждено по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасностиПодробнее
 Германия выделила 12 млн евро на поддержку ленинградских блокадниковГермания выделила 12 млн евро на поддержку ленинградских блокадников
Решение приурочено к 75-летию со дня окончания блокады ЛенинградаПодробнее
 В результате взрыва в кафе в под Саратовом пострадали 35 человекВ результате взрыва в кафе в под Саратовом пострадали 35 человек
Во время празднования свадьбы на кухне заведения взорвался газовый котелПодробнее
 В МВД опровергли связь задержанного гражданина Киргизии со взрывом в МагнитогорскеВ МВД опровергли связь задержанного гражданина Киргизии со взрывом в Магнитогорске
Ранее в СМИ появились сообщения, что Хуснидин Зайнабидинов проверяется полицией на причастность к обрушению подъезда жилого дома 31 декабряПодробнее
Поисковая операция в районе горящих танкеров в Черном море завершенаПоисковая операция в районе горящих танкеров в Черном море завершена
Спасатели признали, что нет шансов найти пропавших членов экипажа живымиПодробнее
 Реальные доходы россиян в 2018 году снизились пятый год подрядРеальные доходы россиян в 2018 году снизились пятый год подряд
По прогнозу правительства, они должны были вырасти на 3,4%Подробнее
 В России предложили ввести платную регистрацию мобильниковВ России предложили ввести платную регистрацию мобильников
Автор законопроекта сенатор Людмила Бокова заявила, что это повысит безопасность граждан и поможет бороться с кражами Подробнее
 Девятиклассник открыл стрельбу около школы в красноярском поселкеДевятиклассник открыл стрельбу около школы в красноярском поселке
Никто не пострадалПодробнее
 Каждый пятый россиянин назвал трудоустройство выпускника почти нереальной задачейКаждый пятый россиянин назвал трудоустройство выпускника почти нереальной задачей
По данным ВЦИОМ, в России стали придавать больше значения поиску связей с работодателями еще во время учебыПодробнее
 В Кузбассе открыли горячую линию после сообщений о голодных обморокахВ Кузбассе открыли горячую линию после сообщений о голодных обмороках
Власти обещают адресную помощь детям, не обеспеченным питаниемПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Лучшие фото недели10 фото
25 января
Лучшие фото недели
Фотохроника 25 января5 фото
25 января
Фотохроника 25 января
Неделя высокой моды в Париже10 фото
24 января
Неделя высокой моды в Париже
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииГермания выделила 12 млн евро на поддержку ленинградских блокадниковВ РоссииЗадержана подозреваемая по делу о взрыве в кафе под СаратовомСпортФедор Емельяненко проиграл Райану Бейдеру в бою за чемпионский пояс BellatorВ миреГуаидо признал, что встречался с представителями законных властей ВенесуэлыВ миреПостпреды стран Латинской Америки в СБ ООН не пришли к единому мнению по ВенесуэлеМоскваТреть месячной нормы осадков выпала в Москве за неполные сутки

В Кремле опровергли отправку в Венесуэлу российских бойцов для охраны Мадуро

Песков назвал одно из главных препятствий для подписания мирного договора с Японией

Переговорам сильно мешает поддержка антироссийских санкций со стороны Токио Подробнее

Путин посетил Пискаревское кладбище в Петербурге

Новак Джокович победил Рафаэля Надаля в финале Australian Open

Новак Джокович победил Рафаэля Надаля в финале Australian OpenСербский теннисист стал самым титулованным участником турнира в мужском одиночном разряде Подробнее

СМИ узнали об организованном США побеге главарей ИГ из афганской тюрьмы

По их данным, американские военные в ходе операции, проведенной две недели назад, освободили около 40 боевиков Подробнее

На расчистку улиц после рекордного снегопада в Москве уйдет неделя

Семь самолетов ушли на запасные аэродромы из-за тумана в крымском аэропорту

Филиппинская полиция уточнила число жертв взрывов в церкви

Задержана подозреваемая по делу о взрыве в кафе под Саратовом

Задержана подозреваемая по делу о взрыве в кафе под СаратовомДело возбуждено по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности Подробнее

В "Пулково" задержали мужчину после заявления о бомбе у него в багаже

При досмотре взрывных веществ не нашли, предварительно, пассажир был пьян, его передали полиции Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179055725677943', params: { p1: 'byued', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');