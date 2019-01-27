В многоэтажке в Перми обрушились перекрытия между техническим этажом и крышей

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Перекрытия обрушились в жилом доме в Перми, пострадавших нет, жильцов эвакуируют, сообщили в воскресенье "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС России.

"Пермский край, город Пермь, в 13:15 по Москве в 14-этажном кирпичном одноподъездном доме по адресу: улица Революции 3/1, произошло обрушение перекрытия между техническим этажом и крышей дома. Квартиры не повреждены. Пострадавших нет", - сказали в ведомстве.

Идет эвакуация жильцов, отметили в МЧС.

"Проводятся обследования специалистами. Несущие конструкции здания и кровли не повреждены, - добавили в пресс-службе. - Экстренные службы и администрация города на месте. Всего в подъезде было зарегистрировано 139 человек".

Кроме того, по данным МЧС, повреждена труба горячего водоснабжения, она перекрыта.

Как рассказали в пресс-службе, на месте работают все экстренные службы, от МЧС России привлечено пять единиц техники и 19 человек личного состава.

В свою очередь в пресс-службе губернатора Пермского края "Интерфаксу" сообщили, что в доме 111 квартир. "Эвакуировано 230 человек. Вопрос расселения людей во временные пункты размещения - на контроле мэра Перми по поручению главы региона", - отметил собеседник агентства.