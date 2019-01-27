В России

В Перми не исключили обследование дома с рухнувшим перекрытием до понедельника

Есть обновление от 17:17

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Специалисты будут проводить обследование дома в Перми, где в воскресенье рухнуло перекрытие, предварительно, до понедельника, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе мэрии Перми.

"До завтрашнего дня всех из дома выселили. Обследование будет проводиться, по предварительным данным, до завтра", - сказал представитель пресс-службы.

В РоссииВ многоэтажке в Перми обрушились перекрытия между техническим этажом и крышейЧитать подробнее

В региональном управления МЧС сообщили, что жителям разрешено забрать вещи первой необходимости и домашних животных в сопровождении спасателей.

Как сообщалось, в 13:15 по Москве в 14-этажном кирпичном одноподъездном доме по улице Революции 3/1 в Перми произошло обрушение перекрытия между техническим этажом и крышей дома. В результате инцидента пострадавших нет, квартиры не повреждены.

Эвакуированы 230 человек, в доме 111 квартир. Люди размещаются в местной гимназии, маневренном фонде и у родственников.

Во время первоначального обследования предварительно установлено, что несущие конструкции здания и кровли не повреждены. Угроза обрушения дома отсутствует.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Пермь

Новости по теме

В России
Задержана подозреваемая по делу о взрыве в кафе под СаратовомЗадержана подозреваемая по делу о взрыве в кафе под Саратовом
Дело возбуждено по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасностиПодробнее
 Германия выделила 12 млн евро на поддержку ленинградских блокадниковГермания выделила 12 млн евро на поддержку ленинградских блокадников
Решение приурочено к 75-летию со дня окончания блокады ЛенинградаПодробнее
 В результате взрыва в кафе в под Саратовом пострадали 35 человекВ результате взрыва в кафе в под Саратовом пострадали 35 человек
Во время празднования свадьбы на кухне заведения взорвался газовый котелПодробнее
 В МВД опровергли связь задержанного гражданина Киргизии со взрывом в МагнитогорскеВ МВД опровергли связь задержанного гражданина Киргизии со взрывом в Магнитогорске
Ранее в СМИ появились сообщения, что Хуснидин Зайнабидинов проверяется полицией на причастность к обрушению подъезда жилого дома 31 декабряПодробнее
Поисковая операция в районе горящих танкеров в Черном море завершенаПоисковая операция в районе горящих танкеров в Черном море завершена
Спасатели признали, что нет шансов найти пропавших членов экипажа живымиПодробнее
 Реальные доходы россиян в 2018 году снизились пятый год подрядРеальные доходы россиян в 2018 году снизились пятый год подряд
По прогнозу правительства, они должны были вырасти на 3,4%Подробнее
 В России предложили ввести платную регистрацию мобильниковВ России предложили ввести платную регистрацию мобильников
Автор законопроекта сенатор Людмила Бокова заявила, что это повысит безопасность граждан и поможет бороться с кражами Подробнее
 Девятиклассник открыл стрельбу около школы в красноярском поселкеДевятиклассник открыл стрельбу около школы в красноярском поселке
Никто не пострадалПодробнее
 Каждый пятый россиянин назвал трудоустройство выпускника почти нереальной задачейКаждый пятый россиянин назвал трудоустройство выпускника почти нереальной задачей
По данным ВЦИОМ, в России стали придавать больше значения поиску связей с работодателями еще во время учебыПодробнее
 В Кузбассе открыли горячую линию после сообщений о голодных обморокахВ Кузбассе открыли горячую линию после сообщений о голодных обмороках
Власти обещают адресную помощь детям, не обеспеченным питаниемПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Лучшие фото недели10 фото
25 января
Лучшие фото недели
Фотохроника 25 января5 фото
25 января
Фотохроника 25 января
Неделя высокой моды в Париже10 фото
24 января
Неделя высокой моды в Париже
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреВ Кремле опровергли отправку в Венесуэлу российских бойцов для охраны МадуроВ РоссииЗадержана подозреваемая по делу о взрыве в кафе под СаратовомСпортНовак Джокович победил Рафаэля Надаля в финале Australian OpenВ РоссииГермания выделила 12 млн евро на поддержку ленинградских блокадниковСпортФедор Емельяненко проиграл Райану Бейдеру в бою за чемпионский пояс BellatorВ миреГуаидо признал, что встречался с представителями законных властей Венесуэлы

В мэрии Перми уточнили число эвакуированных людей из дома с рухнувшим перекрытием

По ее данным, это 151 человек, в том числе 31 ребенок, пострадавших нет Подробнее

Мадуро отказался выполнять ультиматум ряда европейских стран

Мадуро отказался выполнять ультиматум ряда европейских странРанее Великобритания, Германия, Франция и Испания заявили, что готовы признать оппозиционера Хуана Гуаидо временным президентом страны, если в Венесуэле в течение восьми дней не объявят новых выборов Подробнее

Крымский аэропорт возобновил прерванную туманом работу

В Перми не исключили обследование дома с рухнувшим перекрытием до понедельника

Немка Дальмайер выиграла масс-старт на этапе Кубка мира по биатлону

Лучшая из россиянок пересекла финишную черту через полторы минуты после победительницы Подробнее

В Бразилии объявили тревогу из-за возможного прорыва еще одной дамбы на шахте

В многоэтажке в Перми обрушились перекрытия между техническим этажом и крышей

По данным МЧС, началась эвакуация жильцов, пострадавших нет Подробнее

Саксофонистка Кэнди Далфер выступит в апреле в Москве

На Магнитогорском металлургическом комбинате потушили пожар

В Кремле опровергли отправку в Венесуэлу российских бойцов для охраны Мадуро

В Кремле опровергли отправку в Венесуэлу российских бойцов для охраны МадуроРанее западные СМИ писали, что в Каракас прибыли частные военные контрактники из России Подробнее

Песков назвал одно из главных препятствий для подписания мирного договора с Японией

Переговорам сильно мешает поддержка антироссийских санкций со стороны Токио Подробнее

Путин посетил Пискаревское кладбище в Петербурге

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179055725677943', params: { p1: 'byued', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');