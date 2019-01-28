Экс-глава "Дальспецстроя" найден мертвым в Москве

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Бывший глава компании "Дальспецстрой" Дмитрий Савин, предположительно, покончил с собой в Москве. Об этом сообщил "Интерфаксу" в понедельник информированный источник.

"Тело Савина было обнаружено его сыном в доме на Привольной улице на юго-востоке столицы. Рядом с погибшим было найдено зарегистрированное на него ружье", - сказал собеседник агентства.

По его словам, рассматриваются различные версии гибели мужчины, в том числе самоубийство.

Савин возглавлял "Дальспецстрой" до марта 2015 года, после чего перешел на должность замруководителя компании. В апреле 2015 года он был уволен с этой должности.