Бывший глава "Дальспецстроя" Волкодав арестован по обвинению в злоупотреблениях

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы отправил под арест бывшего директора Главного военно-строительного управления №6 (бывший "Дальспецстрой") Юрия Волкодава, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями, передает корреспондент "Интерфакса".
"Суд постановил: избрать в отношении Волкодава меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 27 октября", - огласила решение судья Елена Ленская.
Согласно материалам дела, Волкодаву предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями, которое привело к нанесению ущерба "Дальспецстрою" на общую сумму свыше 104 млн рублей (часть 3 стать 285 УК РФ).
Сообщение дополняется