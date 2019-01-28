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Что произошло за день: понедельник, 28 января

Последствия кражи картины Куинджи для Третьяковки и других музеев, увольнение чиновницы из-за "снежного скандала" и исчезновение капитана сейнера "Норд"

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- После кражи картины Архипа Куинджи с выставки в Третьяковской галерее Минкультуры распорядилось провести проверку систем безопасности во всех музеях страны. В свою очередь, гендиректор Третьяковки Зельфира Трегулова озвучила идею о введении досмотра посетителей на выходе из галереи. Кроме того, на входе в музей появятся рентгены, как в аэропортах, а картины на временный экспозициях будут снабжены специальными датчиками. Незадолго до этого МВД обнародовало видео момента кражи картины с камер наблюдения. На нем мужчина на глазах у посетителей снимает крымский пейзаж Куинджи со стены и медленно уходит.

- Чиновница, заставившая учителей школы в Саратове убирать снег в мешки, лишилась работы. Так как дворники не справлялись с последствиями снегопада, учителей вывели разгребать сугробы в 20-градусный мороз. На это обратил внимание накануне депутат Госдумы Николай Панков, опубликовавший соответствующее видео.

- Проект Варшавы по строительству газопровода Baltic Pipe из Норвегии через Данию в Польшу, чтобы снабжать Польшу и соседние страны норвежским, а не российским газом, придется все же согласовывать с "Газпромом". На это обратила внимание газета The Financial Times.

- Экс-глава "Дальспецстроя" Дмитрий Савин найден мертвым в Москве. В качестве вероятной причины его смерти полиция рассматривает самоубийство.

- Адвокат капитана российского сейнера "Норд", удерживаемого с марта 2018 года на Украине, заявил об исчезновении своего подзащитного. Владимир Горбенко ушел из дома в минувшую субботу, и никто его с тех пор не видел. На связь с родными и адвокатами капитан не выходит.

- Замглавы МВД РФ Игорь Зубов объяснил на рост числа проигранных Россией дел в международных судах. По его словам, всему виной неправильное оформления документов при задержании.

- Нападающий сборной России по футболу Федор Смолов объяснил, почему не смог забить пенальти в четвертьфинале ЧМ-2018. В интервью Ксении Собчак он извинился перед страной и рассказал, завидует ли Артему Дзюбе, который, в отличие от него, стал героем турнира.

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В миреАдвокаты капитана судна "Норд" заявили о его исчезновенииВ миреFacebook усилит контроль над политической рекламой к выборам на УкраинеКультураТретьяковская галерея задумалась о досмотре посетителей на выходеВ РоссииЭкс-глава "Дальспецстроя" найден мертвым в МосквеВ РоссииУволена чиновница, заставившая учителей школы в Саратове убирать снег в мешкиКультураОбнародовано видео похищения картины Куинджи из Третьяковки

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