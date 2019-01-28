Лавров назвал Аданский договор основой сотрудничества Турции и Сирии по границе

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Турция и Сирия могут договориться об охране совместной границы на основе Аданского соглашения, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Что касается ситуации на турецко-сирийской границе, она возникла , прежде всего, из-за решения США вывести лояльные им подразделения из этих районов и, безусловно, такая ситуация требует немедленных шагов, чтобы не допустить там вакуума. Мы считаем вполне возможным, чтобы Турция и Сирии использовали в этих целях Аданское соглашение 1998 года", - сказал Лавров на пресс-конференции в понедельник.

"Как я понимаю, сирийское правительство тоже сделало на днях заявление, которое говорит о готовности работать на основе этого соглашения для обеспечения режима безопасности границ", - отметил министр.

Аданский договор, заключенный Турцией и Сирией в 1998 году, был нацелен на искоренение "Рабочей партии Курдистана (РПК) и ее производных" в Сирии.