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СМИ сообщили, что сирийские курды готовы стать автономией САР во избежание атак Турции

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Сирийские курды готовы предложить президенту Сирии Башару Асаду сформировать курдскую автономию в составе арабской республики после вывода из нее американских войск, сообщила в понедельник британская The Times.

Издание пишет: "Партия "Демократический союз" (PYD)... из опасений, что она будет атакована Турцией после выхода США, обратилась к российским официальным лицам с просьбой стать гарантом ее примирения с режимом (Башара Асада - ИФ)".

Лидеры PYD заявили, что они передадут сирийской армии контроль над пограничными постами, и готовы к тому, чтобы курдская автономия "в качестве формальной части сирийского государства могла участвовать в отражении атак".

По предложению PYD, центральное правительство Сирии будет заниматься вопросами внешней политики, в то время как руководство автономии возьмет на себя вопросы внутренней безопасности, образования, распределения налоговых выплат.

Турция считает PYD и ее боевое крыло "Отряды народной самообороны" (YPG) террористическими структурами. В то же время курдские вооруженные формирования в Сирии выступали в качестве союзников США в ходе борьбы с "Исламским государством" (ИГИЛ, ИГ - террористическая организация, запрещенная в РФ).

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Теги: Сирия, Турция
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