Около 600 американских солдат переброшены в Сирию для организации вывода войск США

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Вооруженные силы США направили на военные базы в Сирии около 600 солдат, которые будут задействованы в организации вывода американских войск из этой страны, сообщает в понедельник турецкое информагентство Anadolu.

По данным источников агентства, несколько сотен военнослужащих США прибыли на военные базы Сыррин и Хараб-Ишк, которые "будут использованы в качестве основных центров эвакуации американских войск".

Отмечается, что для эвакуации тяжелой военной техники будут использоваться базы Румейлан и Таль-Бейдер.

О намерении направить военнослужащих в Сирию на прошлой неделе объявлял Пентагон.

В декабре прошлого года президент США Дональд Трамп объявил о начале вывода американских войск из Сирии.