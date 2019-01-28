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Около 600 американских солдат переброшены в Сирию для организации вывода войск США

Есть обновление от 13:47

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Вооруженные силы США направили на военные базы в Сирии около 600 солдат, которые будут задействованы в организации вывода американских войск из этой страны, сообщает в понедельник турецкое информагентство Anadolu.

По данным источников агентства, несколько сотен военнослужащих США прибыли на военные базы Сыррин и Хараб-Ишк, которые "будут использованы в качестве основных центров эвакуации американских войск".

Отмечается, что для эвакуации тяжелой военной техники будут использоваться базы Румейлан и Таль-Бейдер.

О намерении направить военнослужащих в Сирию на прошлой неделе объявлял Пентагон.

В декабре прошлого года президент США Дональд Трамп объявил о начале вывода американских войск из Сирии.

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Теги: США, Сирия

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