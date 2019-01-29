Минтруд заявил о подготовке к пересмотру потребительской корзины

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - В Минтруде активизируют работу со всеми заинтересованными сторонами об изменениях потребительской корзины в России, которые планируется осуществить в ближайшие полтора года, сообщил глава ведомства Максим Топилин.

"Нам нужно будет в течение 2019-2020 года подготовить все необходимые расчеты, обоснования, предложения по пересмотру потребительской корзины. Эта задача перед нами стоит", - сказал Топилин на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике во вторник.

Он напомнил, что, когда в 2018 году принималось решение о уравнивании минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума трудоспособного населения, параллельно было принято решение о том, чтобы впоследствии пересмотреть потребительскую корзину.

"Нам нужно сделать это, наверное, не позднее, чем в весеннюю сессию 2020 года, чтобы это все могло лечь в основу бюджетного процесса", - добавил Топилин.

Вместе с тем он добавил, что переговоры с работодателями, профсоюзами и экономическим блоком "будут достаточно непростыми", потому что вопрос касается "серьезных финансовых средств".

Ранее зампред правительства РФ по вопросам социальной политики Татьяна Голикова заявила, что пересмотр состава потребительской корзины начнется с 2021 года. "Потребительскую корзину намечается пересмотреть с 2021 года. Планируется улучшить качество минимального набора продуктов, чтобы приблизить его к рациональным нормам здорового питания. Например, повысить ценность минимального набора за счет увеличения объемов мяса, рыбы, молока, яиц, овощей и фруктов. В то же время - снизить хлебопродукты, картофель, маргарин и другие жиры", - сказала она.

Согласно подписанному в декабре закону, МРОТ с 1 января 2019 года был установлен в размере 11280 рублей в месяц. Это составляет 100% величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по России за второй квартал 2018 года.