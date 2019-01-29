В Кремле сочли незаконными санкции США против венесуэльской компании PdVSA

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - В Кремле считают незаконными санкции США против венесуэльской нефтегазовой компании PdVSA, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"В целом, законное руководство Венесуэлы уже охарактеризовало эти санкции как незаконные. Можно полностью присоединиться к этой точке зрения", - сказал он журналистам во вторник.

Песков отметил, что санкции являются продолжением линии Вашингтона на вмешательство во внутренние дела Венесуэлы. "Мы считаем, чаще всего это (введение санкций - ИФ) проявлениями недобросовестной конкуренции", - сказал он.

По его словам, Кремль изучает возможные последствия санкций США против PdVSA. "Это коммерческий вопрос. Безусловно, мы анализируем возможные последствия тех рестрикционных ограничительных действий", - сказал Песков.

21 января в Каракасе была предпринята попытка мятежа, организованного группой военнослужащих Национальной гвардии в одной из столичных казарм. После этого инцидента Верховный суд Венесуэлы отстранил с поста председателя Национальной ассамблеи лидера оппозиции Хуана Гуаидо. В ответ он призвал жителей Каракаса и других городов Венесуэлы выйти на акции протеста.

Спустя несколько дней в Венесуэле прошли массовые антиправительственные митинги. 23 января Гуаидо провозгласил себя временным президентом страны.

Практически сразу после этого США, Канада, большинство стран Латинской Америки, а также другие государства официально признали Гуаидо временным главой государства. Среди тех, кто поддержал Мадуро, - Мексика, Куба, Боливия, Турция и Россия.

Мадуро заявил, что не намерен уходить со своего поста.

Ранее во вторник стало известно, что США ввели санкции против компании PdVSA, запретив перечисление на ее счета средств из США, где реализуется основная часть экспортируемой компанией нефти.