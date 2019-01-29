Москва пообещала сделать все для поддержки президента Венесуэлы Мадуро

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Россия вместе с другими ответственными членами мирового сообщества будет делать все, чтобы поддержать законное правительство президента Николаса Мадуро в отстаивании венесуэльской Конституции и тех методов урегулирования кризиса, которые находятся в конституционном поле, заявил на пресс-конференции в Москве глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы понимаем, что Соединенные Штаты, говоря по-простому, закусили удила и публично взяли курс на незаконную смену режима. Тем не менее, это не отменяет необходимости отстаивать международное право всеми имеющимися способами", - подчеркнул Лавров.

21 января в Каракасе была предпринята попытка мятежа, организованного группой служащих Национальной гвардии в одной из столичных казарм. После этого инцидента Верховный суд Венесуэлы отстранил с поста председателя Национальной ассамблеи лидера оппозиции Хуана Гуаидо. В ответ он призвал жителей Каракаса и других городов Венесуэлы выйти на акции протеста. Спустя несколько дней в Венесуэле прошли массовые антиправительственные акции протеста. 23 января Гуаидо провозгласил себя временным президентом страны. Практически сразу после этого США, Канада, большинство стран Латинской Америки, а также ряд других государств официально признали Гуаидо временным президентом Венесуэлы.

"И мы вместе с другими ответственными членами мирового сообщества будем делать все, чтобы поддержать законное правительство президента Мадуро в отстаивании венесуэльской Конституции и тех методов урегулирования, которые находятся в конституционном поле", - сказал российский министр.

Глава МИД РФ констатировал, что США взяли открытый курс на свержение власти в Венесуэле.

"Нас, конечно же, тревожит то, что делают Соединенные Штаты и их ближайшие союзники в отношении Венесуэлы, грубо нарушая все нормы международного права и, по сути дела, взяв открытый курс на свержение законной власти в этой латиноамериканской стране", - сказал Лавров.

Кроме того, он заявил, что оппозиция Венесуэлы получает от США сигналы не идти ни на какие уступки.

"По нашим данным, руководители этого оппозиционного движения, которые объявили о двоевластии, получают указания из Вашингтона не идти ни на какие уступки, пока режим не откажется о Власти тем или иным способом, - отметил министр.

Он подчеркнул, что санкции против Венесуэлы "подстрекают оппозицию на противоправные действия".