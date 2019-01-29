Глава Нацразведки США озвучил предполагаемые планы России на будущее

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Россия в 2019 году продолжит уделять пристальное внимание модернизации своих вооруженных сил, несмотря на постепенное снижение расходов на оборону, заявил директор Нацразведки США Дэн Коутс.

"Мы считаем, что в 2019 году Россия продолжит модернизацию всех своих вооруженных сил, но особого прогресса добьется в том, что касается ПВО, подлодок и средств радио-электронной борьбы", - говорится в письменных показаниях Коутса, опубликованных на сайте сенатского комитета по делам разведки.

Он также отметил сокращение в 2019 году расходов РФ на оборону. "Мы считаем, что оборонный бюджет возвращается к уровню, который наблюдался до его резкого увеличения", - отмечает Коутс.

При этом в Нацразведке США полагают, что Россия и Китай намерены создавать вооружения, способные представлять угрозу для американских спутников. Коутс отметил, что ряд стран, как ожидается, в дальнейшем будет активно использовать космическое пространство, чтобы оттуда вести сбор разведданных.

Кроме того, он полагает, что Россия может попытаться использовать кибератаки, чтобы повлиять на президентские выборы на Украине, которые пройдут 31 марта 2019 года.

"Мы ожидаем, что Россия продолжит вести свою информационную войну против демократий и будет использовать интернет-ресурсы, чтобы попытаться разделить наше общество", - добавил он.

По его словам, Россия построила отношения с "репрессивными режимами", такими как Куба, Иран, КНДР, Сирия и Венесуэла.

Касаемо режима в Венесуэле ​Коутс также подчеркнул, что РФ и некоторые другие страны готовы поддерживать столкнувшегося с выступлениями оппозиции президента Николаса Мадуро в обмен на доступ к венесуэльской нефти.

"Куба, Россия и отчасти Китай будут оказывать помощь режиму Мадуро в сферах безопасности, финансов, чтобы воспользоваться создавшейся ситуацией и получить доступ, прежде всего, к венесуэльской нефти", - сказал Коутс.