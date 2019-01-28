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Мадуро заявил, что ради мира в Венесуэле готов встретиться с Трампом

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Президент Венесуэлы Николас Мадуро готов встретиться с президентом США Дональдом Трампом, сообщают в понедельник латиноамериканские СМИ со ссылкой на главу МИД Венесуэлы Хорхе Арреасу.

"Если будет необходимость встретиться хоть с самим дьяволом для того, чтобы отношения наших стран были мирными, мы это сделаем", - сказал министр, рассуждая о возможности такой встречи.

Также министр заявил, что США косвенно признают законность пребывания у власти Мадуро, так как США регулярно обмениваются дипломатическими нотами с МИД Венесуэлы.

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"Мы получили (от США - ИФ) 29 дипломатических нот с 10 января", - рассказал Арреаса.

В то же время, министр заявил, что все венесуэльские дипломаты вернулись из США на родину.

"Венесуэльского дипломатического персонала в США нет, они все вернулись. Венесуэла рассмотрит вопрос об отправке дипперсонала (в США - ИФ), если предложение об учреждении секций интересов (США в Венесуэле и Венесуэлы в США - ИФ) будет устраивать обе стороны", - сказал он.

23 января возглавляющий венесуэльскую оппозицию экс-председатель Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо объявил себя временным президентом Венесуэлы. Это произошло в день, когда в Каракасе и в других городах страны прошли массовые манифестации противников Мадуро.

Затем власти ряда латиноамериканских государств, а также США, Канады и некоторых других стран мира заявили о признании Гуаидо временным президентом.

26 января ФРГ, Франция, Испания заявили, что готовы будут признать Гуаидо временным президентом страны, если в Венесуэле в течение восьми дней не объявят о проведении выборов.

Массовые беспорядки в Венесуэле

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Жертвами беспорядков в Венесуэле стали 16 человек, более 150 задержаныВ среду 23 января лидер оппозиции Хуан Гуаидо провозгласил себя временным президентом. К настоящему моменту его поддержали США, Канада, Бразилия, Парагвай, Колумбия, Перу, Эквадор, Коста-Рика, Аргентина, Чили, Панама.Президент США Дональд Трамп призвал признать председателя Национальной ассамблеи Гуаидо в качестве временного президента Венесуэлы и поддержать его попытки восстановить в стране конституционный порядокВ свою очередь президент Николас Мадуро объявил о намерении разорвать дипломатические и политические отношения с США и дал 72 часа на то, чтобы американские дипломаты покинули венесуэльскую территорию В поддержку действующего президента высказываются Мексика, Куба, Боливия и ТурцияМадуро призвал сограждан решать спорные вопросы самостоятельно - без иностранного вмешательства
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Теги: Венесуэла, США, Николас Мадуро, Дональд Трамп

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