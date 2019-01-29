Суд в Москве заочно арестовал украинского националиста Карася

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы заочно арестовал лидера праворадикального националистического украинского движения "С14" Евгения Карася по делу о нападении на Российский центр науки и культуры в Киеве в 2018 году.

"Постановлением суда удовлетворено ходатайство органов следствия об избрании в отношении Карася меры пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, которая будет исчисляться с момента его выдачи в Россию, либо задержания на территории РФ", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Юнона Царева.

По ее словам, Карасю заочно предъявлено обвинение в нападении на учреждение, которое пользуется международной защитой, "совершенном в целях провокации войны или осложнения международных отношений" (часть 2 статьи 360 УК РФ) и в надругательстве над гербом или флагом РФ (статья 329 УК РФ).

Украинец объявлен в международный розыск, уточнила пресс-секретарь.

Согласно фабуле дела, Карась руководил радикально настроенными активистами, которые в феврале 2018 года ворвались в Российский центр науки и культуры в Киеве, повредили экспозицию музея, а также напали на сотрудника учреждения, находившегося под международной защитой, и топтали российские флаги.