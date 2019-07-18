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В России возбудили уголовное дело против активиста ОУН

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении украинского националиста Николая Коханивского за призывы напасть на Российский центр науки и культуры в Киеве, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе СКР.

Там уточнили, что были получены неопровержимые доказательства того, что комбат "Организации украинских националистов" (запрещенная в РФ ОУН) в феврале 2018 года опубликовал в интернете обращение с призывом принять участие в "мероприятии", в ходе которого и было запланировано нападение на Российский центр науки и культуры.

Дело возбуждено по статье "публичные призывы к осуществлению террористической деятельности".

18 февраля 2018 года участники "Организации украинских националистов", а также члены других украинских националистических организаций под руководством Коханивского напали на здание Российского центра науки и культуры, забросали камнями фасад здания дипломатического учреждения, разбили окна, двери, нарушили режим работы учреждения.

СКР ОУН

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