Москалькова предложила перечислять жертвам домашнего насилия зарплаты их мужей

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предлагает перечислять женам, пострадавшим от семейного насилия некриминального характера, зарплаты мужей, совершивших такой проступок.

"В качестве профилактической меры наказания за насильственные действия в семье некриминального характера я бы предложила в течение полугода переводить заработную плату супруга на счёт супруги, чтобы только она распоряжалась деньгами супруга", - сказала Москалькова журналистам.

Уполномоченный также сообщила, что считает необходимым принятие в России закона о противодействии домашнему насилию.

Она напомнила, что, будучи депутатом Госдумы, вносила на рассмотрение парламента такой законопроект, но он был отклонен.

В феврале 2017 года президент России подписал закон о декриминализации побоев в семье. Новые поправки перевели побои в отношении близких родственников из разряда уголовных преступлений в административные правонарушения в случаях, когда такой проступок совершен впервые.