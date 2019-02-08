Росгвардия за год выявила больше 25 тысяч нарушений в охране объектов ТЭК

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Росгвардия выявила более 25 тыс. нарушений правил безопасности на объектах Топливно-энергетического комплекса страны в минувшем году, сообщил замначальника главного управления госконтроля и лицензионно-разрешительной работы Эдуард Горячев.

"На объектах ТЭКа было выявлено более 25 тыс. нарушений обязательных требований, предъявляемых к организации охраны объектов ТЭК, (наложено) более 17 млн рублей штрафов",- сказал Горячев на пресс-конференции в пятницу.

Он добавил, что по стране проведено около 3 тыс. проверок на объектах ТЭК, выдано почти 2 тыс. предписаний об устранении недостатков, из которых 54 оспорено в судебном порядке, но решения по результатам рассмотрения приняты в пользу Росгвардии, предписания признаны законными, обоснованными и подлежащими исполнению.

"В отношении должностных лиц субъектов ТЭК судами принято 581 решение о наложении административных штрафов за совершение правонарушения, предусмотренного статьёй 20.30 КоАП РФ (нарушение требований обеспечения безопасности и антитеррористической защищённости объектов ТЭК) на общую сумму свыше 17 млн рублей", - сказал Горячев.