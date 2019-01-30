Задержанный житель Приморья оказался непричастен к "минированию" 46 зданий

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Житель Приморья, которого ранее задержали после массовых рассылок о заложенных взрывных устройствах в различных зданиях в регионе, оказался непричастен к этим ложным сигналам.

"Прошла атака (лжеминирования - ИФ) на 46 объектов, мы все их отработали. Один здесь в соцсетях пошутил - машинист из Ружино, что это он сделал. Мы приехали к нему. Это не он сделал, потому что все отслеживается, что это извне пришло. Это по всей стране, по многим городам. Занимаемся этим вопросом", - сообщил начальник краевого УМВД РФ Николай Афанасьев в среду на заседании Законодательного собрания Приморского края.

Он отметил, что лжеминирования - это "серьезная проблема". "Мы понимаем, что это фейки, но не обследовать мы не имеем право, поэтому эвакуация людей, задействуется большое количество сотрудников", - добавил глава краевого УМВД.

Во вторник в официальном аккаунте антитеррористической комиссии Приморского края в Instagram сообщалось, что сотрудники региональных УФСБ и УМВД задержали подозреваемого в рассылке ложных сообщений о минировании различных объектов. Мужчина сам заявил о своей причастности к правонарушению в Instagram. О личности подозреваемого не сообщалось, но отмечалось, что он признал свою вину и раскаялся.

23 января в учреждения Владивостока поступили электронные письма, в которых сообщалось о минировании зданий. Письма поступили с разных IP-адресов из-за пределов РФ. Ложные сообщения получили пять больниц, 26 средних общеобразовательных школ, 10 торговых центров, а также муниципальные и краевые органы власти. Людей из зданий эвакуировали, объекты обследовали специалисты, взрывных устройств не обнаружили.

Ранее сообщалось, что сигналы о минировании поступали в учреждения сразу в нескольких регионах страны, в частности, в Томске, Кемерове, Абакане, Красноярске, Омске, Барнауле и Новоалтайске.