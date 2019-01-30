Полиция в Астрахани получила письма о минировании нескольких школ

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - По электронной почте в управление МВД РФ по Астраханской области поступило письмо с сообщением о бомбах в нескольких школах Астрахани, сообщил агентству "Интерфакс" информационный источник в среду.

"Поступило письмо с сообщением о минировании школ. Якобы взрывные устройства есть в нескольких учебных заведениях. Во всех школах полиция поверяет эту информацию. Эвакуация пока ни в одном учебном заведении не проводилась", - сказал собеседник агентства.

Он не уточнил число школ, в которых проводится поверка.

"Интерфакс" пока не располагает официальным подтверждением этой информации.

Ранее сообщалось, что сигналы о минировании поступали в учреждения сразу в нескольких регионах страны, в частности, в Кемерове, Абакане, Красноярске, Омске, Барнауле, Новосибирске и Новоалтайске.